Novick reveló el motivo de su salida de la ‘U’ a pesar de que le quedaba un año de contrato

Hernán Novick se convirtió en la octava salida de Universitario de Deportes de cara a la conformación del plantel de la temporada 2023. El volante uruguayo no tuvo el campeonato esperado, ya que jugó muy pocos partidos como titular durante el año. Aunque, según sus últimas declaraciones, esperaba corregir el rendimiento en los próximos torneos.

En entrevista con el programa Campeonisimo, Novick reveló que tenía muchas ganas de continuar en la ‘U’ , pero que Carlos Compagnucci le indicó que no era un jugador que quería en su plantel.

“Me quedé con muchas ganas de seguir en Universitario y ojalá el año que viene pueda lograr el campeonato y lograr la 27 para toda esa gente que se lo merece, pero Carlos (Compagnucci) me dijo que no era un jugador de sus características para el campeonato ”, comentó.

PUEDES VER: Qatar le habría pagado a 8 ecuatorianos para que pierdan el primer partido, según periodista árabe

Asimismo, fue consultado sobre si seguirá en la Liga 1 el próximo año; el mediocampista negó cualquier acercamiento con otra institución nacional. “No tengo propuestas del fútbol peruano, no creo que me quede en Perú”, finalizó.

Hernán Novick llegó a la 'U' en el 2021. Foto: Universitario

Mercado de fichajes en Universitario

Altas

Martín Pérez Guedes.

Renovaciones

Jorge Murrugarra

Alexander Succar

José Carvallo.

Bajas

Federico Alonso

Gerson Barreto

Rodrigo Vilca

Guillermo Larios

Nelinho Quina

Alberto Quintero

Iván Santillán

Hernán Novick.

¿Cuándo empieza la Liga 1 2023?

Según declaraciones de Jean Ferrari, el campeonato iniciaría durante la primera quincena de enero de 2023.

¿Cuándo inicia la Copa Sudamericana?

No hay información oficial, pero el segundo torneo más importante de clubes de Sudamérica comenzaría a finales de febrero o los primeros días de marzo de 2023.