Claudio Bravo se niega a ver el Mundial por TV: Prefiero el cine y la bicicleta

La selección chilena no pudo clasificar al Mundial Qatar 2022 luego de una irregular campaña en las Eliminatorias Sudamericanas. Ante ello, Claudio Bravo, arquero de la Roja, declaró para la prensa de su país y señaló que no verá la próxima Copa del Mundo.

“Tengo vacaciones y no pretendo sentarme en una tele a ver fútbol. Te digo la verdad, no soy mucho de llegar a la casa a ver fútbol. Si me das a elegir entre el cine y el fútbol, prefiero irme al cine, o si me das a elegir entre el fútbol o la bicicleta, prefiero la bicicleta”, manifestó.

Además, el guardameta indicó que el conjunto sureño ya superó la eliminación de la cita mundialista y que están enfocados en hacer un buen papel en el siguiente proceso clasificatorio.

“Sí, hay nostalgia, pero qué vas a hacer. Ya fue. Ya tuvimos la posibilidad. Dimos vuelta a la hoja hace rato. Hay que construir esto y tener un objetivo claro que es la próxima Copa del Mundo. Ya llegarán los resultados”, sostuvo.

Chile cayó ante Polonia en amistoso

La selección chilena continúa preparándose para lo que será las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Por ello, los mapochinos enfrentaron a Polonia en un amistoso internacional.