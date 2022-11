Gabriel Omar Batistuta: ¿qué empresas o negocios tiene el histórico exgoleador de Argentina?

Disputó tres mundiales con la selección argentina y es el máximo goleador de la Albiceleste en Copas del Mundo. Gabriel Omar Batistuta paseó su fútbol por su país natal, Italia y Qatar, y marcó goles por donde pasó. Tras su retiro en 2005, el ‘Bati’ supo mantenerse ligado al balompié.

Batistuta posando junto con uno de sus caballos. Foto: Gabriel Batistuta/Instagram

Sin embargo, esto no significa que el exdelantero no haya incursionado —con éxito— en otros ámbitos. Algunos de ellos son las regalías que cobra por una marca de ropa y anteojos que se comercializa en China y Europa. Si bien el ‘Bati’ no produce estos productos, solo cede su nombre, en este caso GB.

El principal negocio de Batistuta

De acuerdo con la revista Fortuna de Argentina, el ariete vive dedicado al campo. El exariete es hoy en día un empresario del sector agropecuario . Hasta hace algunos años, Batistuta poseía un aproximado de 20.000 hectáreas de terreno. Actualmente, tiene más de 126.000.

'Bati' festejando uno de sus goles con la selección argentina. Foto: AFP

En dichas tierras, el argentino cría más de 10.000 cabezas de ganado . En una entrevista con el ya mencionado medio, ‘Bati’ dio algunos detalles sobre las labores que cumple tras colgar los botines.

“Para trabajar el campo, tenés que estar preparado. Hay que laburar por si viene la seca, tener pozos de agua, hay que vacunar. Si no te organizás, esta actividad no es para nada rentable”, puntualizó el exdelantero.

Gabriel Omar Batistuta posando en uno de los campos que posee. Foto: Gabriel Batistuta/Instagram

Batistuta también explicó alguna de sus razones para incursionar en el agro. “Si pensara estrictamente en lo económico, no habría invertido aquí (en Argentina). Lo primero que hubiera hecho es quedarme afuera, pero no es mi caso”, recalcó.

¿Cuántos goles marcó Batistuta en los mundiales?

Gabriel Omar Batistuta es el séptimo goleador en la historia de la Copa del Mundo. Participó de las ediciones Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2022. Además, es el único jugador en marcar un hat-trick en dos mundiales distintos.