Cristiano revela su éxito en redes: “Ser guapo ayuda, soy una fruta que todos quieren morder”

Nuevas declaraciones de Cristiano Ronaldo salieron a la luz este jueves 17 de noviembre luego de que, hace unos días, brindó unas polémicas palabras sobre Erik Ten Hag, entrenador del Manchester United, y hacia su mismo club. Estas frases las soltó el portugués durante una entrevista concedida al periodista Piers Morgan.

Como se sabe, CR7 se encuentra concentrado con la selección de Portugal a la espera de lo que será el debut en el Mundial Qatar 2022. Antes del inicio de la Copa del Mundo, el futbolista charló con el comunicador británico y, entre los temas que tocaron, está su éxito en las redes sociales.

Cristiano Ronaldo tiene más de 700 millones de seguidores en sus plataformas sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Por ello, se le preguntó a qué se debe que tenga tanta popularidad dentro del internet.

“No es solo porque juego bien al fútbol, creo que el resto es relevante, hay que ser carismático. Creo que ser guapo también ayuda. No sé la verdadera razón, pero soy una fruta que la gente quiere morder. ¿Qué fruta? Digamos una fresa. No sé cómo se expresa en inglés, pero es eso, una fruta que todo el mundo quiere morder”, expresó ‘CR7′.

Por otro lado, se refirió a los cuestionamientos que recibe de manera constante. Además, señala que los medios de su país también lo critican.

“Estoy acostumbrado a vivir con las críticas. Me gusta ver en los malos momentos quién está a mi lado y quién solo aporta negatividad. En los últimos meses, la prensa me ha criticado. Incluso más, incluso la portuguesa, y no lo entiendo”, indicó el luso.

“La envidia es parte de esto. Lo bueno que tengo es que no me gusta leer lo que la prensa dice. El 95% de las veces, la prensa escribe basura”, agregó.

¿Cuándo debuta Cristiano Ronaldo en el Mundial Qatar 2022 con Portugal?

Cristiano Ronaldo debutará con Portugal en el Mundial Qatar 2022 el próximo jueves 24 de noviembre ante la escuadra de Ghana.

¿Cuáles son los rivales de Portugal en el Mundial Qatar 2022?

Los rivales de Portugal en el Mundial Qatar 2022 son Ghana, Uruguay y Corea del Sur.