Presidenta de Cantolao confirma acuerdo con Alianza por Bryan Reyna: Hay un pacto de palabra

Alianza Lima y Universitario buscan reforzarse de la mejor manera para la próxima temporada. Ambos clubes han puesto sus ojos en el extremo Bryan Reyna. Ante ello, Gisella Mandriotti, presidenta de la Academia Deportiva Cantolao, se refirió al futuro del futbolista nacional.

“Tenemos todo pacto para que Reyna se vaya a Alianza. Reyna también ya aceptó. No hay un documento firmado y está entrampado el tema por la cláusula de salida”, indicó para el programa de YouTube “Minuto TV”.

“Ahora, yo no me puedo echar para atrás por más que me ofrezcan más plata por Reyna. Yo ya quedé con Alianza y tengo que cumplir. Al menos que por factores externos, como que Reyna no quiera o no se pongan de acuerdo con su representante. Ahí sería otro el cantar”, agregó.

Finalmente, la mandamás del Delfín confirmó que el club crema también está interesado en el atacante de la selección peruana.

“Efectivamente, la ‘U’ está muy interesado en él, pero yo bien claro les he dicho que todavía no y que tengo un pacto de palabra con Alianza”, concluyó.

Los números de Bryan Reyna en el 2022

Esta temporada, Bryan Reyna disputó 2.177 minutos en 28 encuentros con la camiseta de la Academia Deportiva Cantolao en la Liga 1 Betsson. En total, el extremo nacional anotó seis goles y brindó tres asistencias.

Además, el atacante fue convocado por Juan Reynoso a la selección peruana absoluta, en la que anotó un tanto ante El Salvador.