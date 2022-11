Apenas entró, Christian Cueva se volvió tendencia durante el Perú vs. Paraguay, ¿qué pasó?

La selección peruana logró llevarse una victoria ante Paraguay por 1-0 gracias al gol de Alex Valera. La Bicolor sumó su segunda victoria bajo el mando de Juan Reynoso y uno de los jugadores que generó gran interacción en las redes sociales fue Christian Cueva.

‘Aladino’ no fue titular en el compromiso entre la Blanquirroja y la Albirroja. Tuvo que esperar su oportunidad para jugar, y fue en el segundo tiempo cuando el ‘Cabezón’ ordenó su ingreso a la cancha.

Apenas el futbolista de Al-Fateh entró en el campo, se volvió tendencia en el duelo amistoso. ¿Qué pasó?

El equipo nacional no tenía muchas ideas para generar peligro frente al arco de Paraguay. Sin embargo, con Christian Cueva en el once, las chances de gol comenzaron a aumentar, y los hinchas peruanos comenzaron a llenarlo de elogios y destacarlo.

Hinchas peruanos destacan el juego de Christian Cueva con Perú

“Increíble cómo cambió el partido con el ingreso de Cueva. Está en otro nivel con respecto a los otros 21 futbolistas que están en el campo”, “Qué no se resfríe Cueva, es media selección”, “En una jugada Cueva demostró que es insustituible. Es encarador, tiene picardía y panorama. Sin embargo, que no haya quién le haga sombra es también una maldición”, “La diferencia que marca Cueva con los suplentes en ataque que tiene Perú es abismal. Generó el córner del gol y ahora puso una pelota clarita. No existe otro a su altura en esa posición”, son algunos de los tuits que se aprecia en internet.

Hinchas convirtieron el nombre de Christian Cueva en tendencia durante el amistoso. Foto: captura Twitter

