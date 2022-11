¿A qué hora ver Alajuelense vs. Guanacasteca EN VIVO por el Torneo de Copa 2022 de Costa Rica?

Alajuelense vs. Guanacasteca EN VIVO se enfrentan por la ida de los octavos de final en el Torneo de Copa 2022. El cotejo en el estadio Alejandro Morera Soto se inicia a las 8.00 p. m. (hora de Costa Rica) y 9.00 p. m. (hora de Perú), con transmisión vía FUTV. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las formaciones iniciales, el marcador actualizado y el resumen con el resultado final.

Alajuelense vs. Guanacasteca: ficha del partido

Partido Alajuelense vs. Guanacasteca ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 16 de noviembre ¿A qué hora? 8.00 p. m. (Costa Rica), 9.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Alejandro Morera Soto ¿En qué canal? FUTV

Una nueva ilusión para no irse en blanco esta temporada empieza en el club de Alajuela. Tras no haber podido ganar el título de la Liga Promerica y quedar eliminado de la Liga Concacaf, el equipo manudo enfoca ahora todos sus esfuerzos en este certamen doméstico.

Este será el quinto cruce entre Alajuelense y Guanacasteca este 2022. El balance hasta ahora es favorable para los rojinegros, que ganaron tres veces y solo perdieron en una ocasión.

¿A qué hora juegan Alajuelense vs. Guanacasteca?

Costa Rica: 8.00 p. m.

México (centro): 8.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (jueves 17).

¿Qué canal transmite Alajuelense vs. Guanacasteca?

En territorio costarricense, la transmisión por televisión de Alajuelense vs. Guanacasteca estará a cargo de FUTV, una de las tres operadoras que tiene los derechos de este Torneo de Copa 2022.

¿Cómo ver Alajuelense vs. Guanacasteca ONLINE?

Si no quieres perderte el Alajuelense vs. Guanacasteca por internet, sintoniza la señal de soy.tv, servicio de streaming que incluye los duelos transmitidos por la señal de FUTV. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de La República Deportes.

Últimos partidos de Alajuelense vs. Guanacasteca

Guanacasteca 1-2 Alajuelense | 21.08.22

Alajuelense 4-1 Guanacasteca | 23.07.22

Guanacasteca 0-3 Alajuelense | 16.04.22

Alajuelense 4-0 Guanacasteca | 22.01.22

Alajuelense 4-1 Guanacasteca | 23.10.21.

¿Dónde juegan Alajuelense vs. Guanacasteca?

El escenario de este compromiso será el estadio Alejandro Morera Soto, recinto deportivo con capacidad para 18.000 espectadores ubicado en la provincia de Alajuela. Es conocido popularmente como La Catedral del Fútbol.