Cristiano confiesa que guarda las cenizas de su hijo en casa: Hablo con él todo el tiempo

En abril de este 2022, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dieron a conocer el fallecimiento de uno de sus gemelos que estaba por nacer a través de sus redes sociales. “Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”, expresaron entonces.

Esto significó un duro golpe para el portugués quien, hasta el momento, sigue afectado por la pérdida y así lo reveló durante una conversación con Talk TV.

“Probablemente, fue el momento más difícil que he tenido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo, esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema... es difícil”, inició el jugador del Manchester United.

Ronaldo le contó a sus hijos la dura noticia

“Gio llegó a casa y los niños comenzaron a decir: ‘¿Dónde está el otro bebé, dónde está el otro bebé?’ Después de una semana, dije: ‘Seamos francos y seamos honestos con los niños, digamos que Ángel, que es su nombre, se fue al cielo’”.

“Los niños entienden, había gritos alrededor de la mesa y me dicen: ‘Papá, esto le hice a Ángel’, y señalan al cielo. Lo que más me gusta es que es parte de sus vidas. No les voy a mentir a mis hijos, les digo la verdad, que fue un proceso difícil”, agregó.

Siempre habla con Ángel