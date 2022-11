¡Cruza la vereda! Carlos Beltrán estaría cerca de fichar por Universitario para la temporada 2023

Universitario de Deportes quiere dar el golpe en el mercado de fichajes de cara al título de la Liga 1 en la temporada 2023 y jugar una buena Copa Sudamericana. Tras el fichaje de Martín Pérez Guedes, el cuadro crema intentaría contratar a un experimentado defensa que tiene pasado en Alianza Lima.

Según el periodista del Diario Líbero Manuel Gonzalo, la escuadra merengue estaría cerca de fichar a Carlos Beltrán, jugador que en la última temporada militó en Cienciano.

“Si es que aún no firmó, Carlos Beltrán debe estar firmando su contrato con Universitario ”, indicó el twittero en sus redes sociales.

Carlos Beltrán aseguró en el 2020 que por respeto a Alianza no jugaría en Universitario. | Foto: EFE

Como se recuerda, Beltrán fue clave para Alianza Lima en el 2019, año en el que el conjunto blanquiazul fue subcampeón nacional. Asimismo, el jugador argentino, nacionalizado peruano, formó parte del plantel íntimo que estuvo cerca de perder la categoría en el 2020 .

Traspaso llamativo

En el 2020, el popular ‘Che’ señaló en una entrevista con GolPerú que no iría a Universitario por respeto a Alianza Lima, pero al parecer las cosas habrían cambiado. “Una persona que me está ayudando me dijo que lo habían contactado del equipo de Universitario y le habían preguntado solamente si yo jugaría allí, nada más. Yo le dije que no, por el tiempo que tengo en Alianza ”, comentó.

Mercado de fichajes en Universitario

Altas

Martín Pérez Guedes.

Renovaciones

Jorge Murrugarra

Alexander Succar

José Carvallo.

Bajas

Federico Alonso

Gerson Barreto

Rodrigo Vilca

Guillermo Larios

Nelinho Quina

Alberto Quintero

Iván Santillán.

Posibilidades

Llegadas : Hugo Ancajima, Luis Abram, Jonathan Dos Santos, Gabriel Torres, Giovanni Wells, Abdiel Ayarza, José Fajardo, Horacio Calcaterra, Bryan Reyna , Adrián Fernández, José Bolívar, Gabriel Costa, Carlos Beltrán, José Rivera, Rodrigo Ureña e Irven Ávila.

Renovaciones : Luis Urruti y Andy Polo.

Salidas: Claudio Yacob.

¿Cuándo empieza la Liga 1 2023?

Según declaraciones de Jean Ferrari, el campeonato iniciaría durante la primera quincena de enero de 2023.

¿Cuándo comienza la Copa Sudamericana?

No hay información oficial, pero el segundo torneo más importante de clubes de Sudamérica comenzaría a finales de febrero o los primeros días de marzo de 2023.