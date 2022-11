Joel Raffo rompió su silencio sobre la salida de Calcaterra: “Él decidió no continuar”

El último martes 15 de noviembre, Sporting Cristal anunció sorpresivamente la salida de Horacio Calcaterra del equipo tras 10 temporadas y cuatro títulos nacionales. Esta decisión de la directiva celeste generó las duras críticas de la hinchada. En ese sentido, el presidente del club, Joel Raffo, salió a dar las explicaciones del caso.

En charla con Movistar Deportes, el mandamás celeste expuso lo que sucedió con el referente argentino. “La salida de Calcaterra fue algo sorpresivo. Tomé la iniciativa de tener conversaciones de manera directa con él. Me manifestó sus pretenciones y nosotros mejoramos la propuesta inicial. Se volvió a evaluar y se decidió acceder a ese pedido. El día lunes (ayer) le manifesté que habíamos accedido a su pedido. Hubo una aceptación, pero hoy (martes) recibí una llamada y sorpresivamente me comunica que había tomado la decisión de no continuar en el equipo”, inició.

“No quisiera entrar en detalles por el respeto que le tengo a un profesional como Calcaterra. Al ver su firmeza en la decisión que tomó, preferí no invadir. Tiene las puertas siempre abiertas. En el caso de Horacio Calcaterra, la intención del club era continuar con él. Estaba dentro de la planificación y se hicieron todos los esfuerzos necesarios”, puntualizó.

Horacio Calcaterra podría fichar por la ‘U’

Según el medio Líbero, Universitario le realizó una oferta concreta a Calcaterra hace un tiempo atrás. El volante no emitió respuesta alguna, ya que aún se encontraba jugando por cosas importantes con el cuadro rimense. Sin embargo, luego de que Cristal quedara fuera de la disputa por el título nacional, la escuadra crema se volvió a comunicar con el jugador y este habló con la directiva celeste sobre la propuesta que había recibido.