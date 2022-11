Mundial Qatar 2022 por Latina: ¿qué partidos se podrán ver en señal abierta en Perú?

Ya no falta nada para que empiece el Mundial Qatar 2022, y pese a que la selección peruana no podrá decir presente en la máxima competencia del fútbol, la fiesta será a todo dar y será transmitida en nuestro país en señal abierta .

Sí, así como lo lees. Todos los peruanos podrán ver los enfrentamientos de este certamen gracias a Latina. Aunque no en su totalidad, el canal 2 transmitirá 20 de los 48 partidos que se jugarán en la fase de grupos . Como era de esperarse, tendremos el choque inaugural entre Qatar vs. Ecuador, que se llevará a cabo este domingo 20 de noviembre.

Además de este, también podremos ver en señal abierta otros atractivos cotejos, como lo son México vs. Polonia, Francia vs. Australia, Argentina vs. México, Portugal vs. Uruguay, entre otros. A continuación, podrás ver la lista de choques que serán vistos por Latina TV.

Partidos EN VIVO que pasará Latina TV

Fecha Hora Partido 20.11 11.00 a. m. Qatar vs. Ecuador 21.11 2.00 p. m. Estados Unidos vs. Gales 22.11 11.00 a. m. México vs. Polonia 22.11 2.00 p. m. Francia vs. Australia 23.11 8.00 a. m. Alemania vs. Japón 24.11 11.00 a. m. Portugal vs. Ghana 24.11 2.00 p. m. Brasil vs. Serbia 25.11 2.00 p. m. Inglaterra vs. Estados Unidos 26.11 8.00 a. m. Polonia vs. Arabia Saudita 26.11 2.00 p. m. Argentina vs. México 27.11 8.00 a. m. Bélgica vs. Marruecos 28.11 8.00 a. m. Corea del Sur vs. Ghana 28.11 2.00 p. m. Portugal vs. Uruguay 29.11 10.00 a. m. Países Bajos vs. Qatar 29.11 2.00 p. m. Gales vs. Inglaterra 30.11 10.00 a. m. Australia vs. Dinamarca 30.11 2.00 p. m. Polonia vs. Argentina 01.12 2.00 p. m. Japón vs. España 02.12 10.00 a. m. Corea del Sur vs. Portugal 02.12 2.00 p. m. Camerún vs. Brasil

Entre Latina y DirecTV Sports

Debido a que DirecTV Sports tiene los derechos del Mundial Qatar 2022, esta señal de cable transmitirá todos los encuentros desde la fase de grupos hasta el último partido, que será la final de este certamen. Acá podrás ver el fixture completo.