Pedro García reveló que John Galliquio le quiso pegar por compararlo con ‘Ñol’ Solano

El periodista deportivo Pedro García dio una entrevista y narró varios pasajes de su vida. Desde sus inicios como profesional, cuando llegó por primera vez a la televisión gracias a la ayuda de Alberto Beingolea, hasta su actual trabajo en un programa de cable. En ese sentido, contó que un exjugador de la Bicolor le quiso pagar.

En una charla con el ‘Flaco’ Granda en el programa deportivo “Tiempo muerto”, Pedro García contó que el exjugador John Galliquio le quiso pegar por un duro comentario que dio.

“Hubo uno que me quiso jugar. Hace muchos años, arrancaba las Eliminatorias Sudáfrica 2010 (dirigía ‘Chemo’ Del Solar), debutamos contra Paraguay. En ese partido, se produce un cambio al final, a falta de 15 0 20 minutos. ‘Chemo’ mete un cambio, sale Solano e ingresa Galliquio. Daniel me dice: ‘Pedro, hay cambio en Perú'. Yo le digo que sí, y añado, reconozco que irrespetuosamente: ‘Prefiero a Solano cansado que a Galliquio entero’. Eso fue lo que me salió del pecho, a Perú en ese partido le faltaba lucidez. ‘Ñol’ te podía dar eso, pero John no. Entonces, acaba el partido”, inició.