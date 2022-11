Entre Latina y DirecTV: los partidos del Mundial Qatar 2022 que se verán en señal abierta y cable

Ya falta poco para que inicie el Mundial Qatar 2022 y todo está quedando listo para poder ser testigos de la mayor fiesta de fútbol. Si bien la selección peruana estará ausente en este certamen, la afición nacional podrá seguir de cerca estos partidazos a través de las pantallas de TV.

DirecTV Sports y Latina TV son los canales oficiales encargados de transmitir la Copa del Mundo a nivel nacional. De esta manera, los amantes del fútbol podrán observar los 64 partidos del torneo, el cual inicia este domingo 20 de noviembre y finaliza el 18 de diciembre. Pero, ¿qué duelos de la fase de grupos serán vistos en señal abierta? En la siguiente nota te lo contamos.

Grupos del Mundial Qatar 2022. Foto: composición GLR

Partidos en señal abierta por Latina TV

Según informó la página Puntaje Ideal, de los 48 partidos de la fase de grupos, solo 20 de ellos podrán ser transmitidos por la señal de Latina TV. entre los encuentros más destacados que podrán ser vistos por todos los peruanos se encuentra el Qatar vs. Ecuador, Argentina vs. México, Portugal vs. Uruguay, Argentina vs. Polonia, entre otros.

Partidos que serán transmitidos por DirecTV Sports y Latina TV. Foto: Puntaje Ideal

Partidos por cable DirecTV Sports

Por otra parte, si cuentas con el servicio de cable de DirecTV, podrás presenciar los 64 partidos EN VIVO y EN DIRECTO a través de su canal y de la plataforma de streaming DirecTV GO.

Fixture del Mundial Qatar 2022