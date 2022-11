Byron Castillo rompe su silencio y se pronuncia tras no ser llamado para el Mundial Qatar 2022

El último lunes 14 de noviembre, la selección ecuatoriana anunció la lista de los 26 futbolistas convocados para el Mundial Qatar 2022. La Tri fue la última en revelar su nómina, la cual tuvo como gran sorpresa la ausencia de Byron Castillo. El lateral de 24 años quedó excluido. Esto, luego de la polémica que surgió respecto a su nacionalidad.

Según informaron desde Ecuador, la decisión del técnico Gustavo Alfaro se dio por la conclusión del TAS, ya que determinó que el futbolista nació en Colombia y presentó información falsa en su documento. Tras lo sucedido, Byron Castillo rompió su silencio y se pronunció con un mensaje en las redes sociales.

“Orgulloso de ustedes. Los quiero un mundo, vamos con fe. Apuesto todo a ustedes. El sueño mío no termina aquí, sigo de pie y firme contra todo. Me encanta todo, si no fuera así mi vida, fuera bien aburrida. Vamos a esto”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Byron Castillo usó sus redes sociales para pronunciarse tras no ser convocado. Foto. Instagram

¿Cuándo juega Ecuador en el Mundial Qatar 2022?

La selección de Ecuador afrontará su primer encuentro nada más que ante el anfitrión, Qatar, en el partido inaugural del Mundial 2022. Este duelo será el domingo 20 de noviembre a las 11.00 a. m. (hora peruana y ecuatoriana).