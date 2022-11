[ESPN y STAR Plus, En Vivo] Colo Colo vs. Real Betis: ¿cómo ver el partido amistoso internacional 2022?

Colo Colo vs. Real Betis se enfrentan EN VIVO este miércoles 16 de noviembre desde las 6.00 p. m. (hora peruana) en un partido amistoso internacional. El cotejo se disputará en el Estadio Municipal de Concepción y será transmitido por la señal de Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias a través de la web de La República Deportes.

Colo Colo vs. Real Betis: transmisión EN VIVO

Partido Colo Colo vs. Real Betis ¿Cuándo juegan? Miércoles 16 de noviembre ¿A qué hora juegan? 6.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio Municipal de Concepción ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus

Colo Colo vs. Real Betis: posibles alineaciones

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Leonardo Gil; Marco Rojas, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero.

Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Leonardo Gil; Marco Rojas, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero. Real Betis: Rui Silva; Sabaly, Edgar, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido, William Carvalho; Luiz Henrique, Juan Cruz, Canales; y Willian José.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Real Betis?

Perú, Colombia, Ecuador, Cuba: 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Colo Colo vs. Real Betis?

Para que no te pierdas la transmisión del Colo Colo vs. Real Betis por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Colo Colo vs. Real Betis?

Para acceder a Star Plus y ver el Colo Colo vs. Real Betis, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Colo Colo vs. Real Betis?

El encuentro entre Colo Colo vs. Real Betis se disputará en el Estadio Municipal de Concepción, ubicado en la ciudad de Concepción, Chile.