[En Vivo] Herediano vs. Santa Ana, Torneo de Copa 2022 en Costa Rica: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Barcelona SC vs. Universitario | Ambos equipos se enfrentarán por la fase 2 de la Copa Libertadores 2022 HOY, martes 15 de noviembre. El duelo iniciará a las 9.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de FUTV. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Herediano vs. Santa Ana: ficha del partido

Torneo de Copa 2022 en Costa Rica Herediano vs. Santa Ana ¿Cuándo juegan? HOY, martes 15 de noviembre ¿A qué hora? 9.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca ¿En qué canal? FUTV

¿A qué hora juegan Herediano vs. Santa Ana?

El encuentro entre Herediano vs. Santa Ana se jugará a las 9.00 p. m. (hora peruana) por el Torneo de Copa 2022 en Costa Rica. Revisa el horario según tu zona:

Costa Rica: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

México: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Chile: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite Herediano vs. Santa Ana?

En territorio costarricense, el canal FUTV será el encargado de televisar este Herediano vs. Santa Ana.

¿Dónde sintonizar FUTV para ver Herediano vs. Santa Ana?

Cabletica

Analógico: canal 17

Digital: canal 102 (SD), canal 711 (HD).

Telecable

Analógico: canal 52

Digital: canal 224 (SD), canal 774 (HD).

Tigo

Analógico: canal 10

Digital: canal 16 (SD), canal 728 (HD).

¿Cómo ver FUTV por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Herediano vs. Santa Ana por internet, sintoniza la señal de Soy.tv, servicio de streaming que incluye en su página web el contenido deportivo del canal FUTV. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Qué es FUTV?

El canal FUTV es la principal señal deportiva de la Liga Promerica, de la cual televisa no solo partidos como el Herediano vs. Saprissa, sino también los más destacados de cada fecha. Surgió en 2019 como fruto de la colaboración entre las cadenas Teletica y Repretel.

¿Dónde juegan Herediano vs. Santa Ana?

El duelo entre Herediano vs. Santa Ana se disputará en el Estadio José Joaquín ‘Colleya’ Fonseca, el cual es un estadio de fútbol. Está ubicado en la ciudad de Guadalupe de Goicoechea, en la provincia de San José, Costa Rica. El recinto ha sido utilizado históricamente por clubes de la Segunda División y la Primera División de Costa Rica.