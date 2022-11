[En vivo] Colo Colo vs. Real Betis: ¿a qué hora juegan amistoso internacional entre clubes?

Colo Colo vs. Real Betis EN VIVO se juega este miércoles 16 de noviembre a las 6.00 p. m. por el amistoso internacional de clubes. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Concepción y tendrá la transmisión de ESPN y Star Plus. En caso de que no puedas acceder, La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE del compromiso.

Colo Colo vs. Real Betis: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. Real Betis Fecha Miércoles 16 de noviembre Hora 6.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio Municipal de Concepción

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Real Betis?

Perú, Colombia, Ecuador, Cuba: 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (jueves 17)

¿Qué canal transmite el Colo Colo vs. Real Betis?

Para que no te pierdas la transmisión del Colo Colo vs. Real Betis por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Colo Colo vs. Real Betis?

Para acceder a Star Plus y ver el Colo Colo vs. Real Betis, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan Colo Colo vs. Real Betis?

El encuentro entre Colo Colo vs. Real Betis se disputará en el Estadio Municipal de Concepción, ubicado en la ciudad de Concepción, Chile. El recinto fue inaugurado el 16 de septiembre de 1962 y tiene capacidad para 30.448 espectadores.