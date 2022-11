¿Cuántos minutos y partidos jugó Jefferson Farfán desde que regresó a Alianza Lima?

El bicampeonato de Alianza Lima difiere mucho de aquel título de 2017 que rompió la mala racha de más de 10 años sin campeonar en Liga 1. Una de las principales distinciones es el contar con más nombres de peso en un plantel mucho más amplio. Entre todos estos se encuentra Jefferson Farfán, un jugador que no necesita presentación entre los aliancistas e hinchas peruanos en general.

El regreso de la ‘Foquita’ al equipo de sus amores luego de más de 16 años en el extranjero se dio en marzo de 2021. Desde ese entonces, tuvo muchos inconvenientes por su conocida lesión crónica en la rodilla. Esto le ha impedido tener la continuidad deseada en Alianza Lima y lo privó de competir en casi todo el 2022. A pesar de ello, es una figura importante en el plantel, y fue determinante para campeonar en 2021.

Jefferson Farfán tras anotar su primer gol en su regreso a Alianza Lima en 2021. Foto: Liga 1

Los números de Jefferson Farfan en Alianza Lima 2021

El primer partido oficial de Jefferson Farfán en su regreso a Alianza Lima fue el 6 de abril de 2021, cuando los íntimos enfrentaron a Deportivo Municipal en el Alberto Gallardo por la fecha 2 de la Fase 1. El delantero de la selección peruana ingresó a los 57′ por José Manzaneda, y compartió el ataque junto a Hernán Barcos, quien entró un minuto después en reemplazo de Sebastián Gonzales.

La ‘Foquita’ concretó su regreso épico al marcar a los 84′ el primer y único gol del partido de cabeza tras un tiro libre de Ricardo Lagos. Pese a este esperanzador inicio de esta nueva etapa en Alianza, Farfán estuvo fuera de las canchas por una recaída en su lesión de la rodilla hasta la Fase 2. Reapareció en la fecha 9 ante Vallejo el 29 de agosto, y marcó nuevamente el tanto de la victoria.

La temporada 2021 de Jefferson Farfán se caracterizó por sus apariciones clave para anotar tantos decisivos. Uno de los más recordados es su golazo de tiro libre para derrotar a Binacional en el último minuto del triunfo 3-2 de la fecha 10. Con todo y su lesión de por medio, el exjugador del Schalke 04 marcó la diferencia casi siempre, y participó en un total de 515 minutos en 14 partidos . Por otro lado, marcó cuatro goles y recibió dos tarjetas amarillas.

Los números de Jefferson Farfán en Alianza Lima 2022

Desafortunadamente, el panorama no era optimista para Jefferson Farfán de cara a la temporada 2022. La falta que recibió jugando por la selección peruana ante Argentina el 15 de octubre de 2021, aquella que generó el penal errado por Yoshimar Yotún en las eliminatorias, pareció condicionar a la ‘Foquita’. Después de esto, se le vio poco participativo y más conservador en los últimos partidos del año.

A inicios de 2022, se sabía que Farfán no estaba apto para jugar cuando iniciara la Liga 1. Estuvo parado casi todo el año y reapareció en aquel infame ingreso que tuvo cuando Alianza perdió con la ‘U’ en Matute el 4 de septiembre por la fecha 10 del Clausura. El delantero estuvo nuevamente de para hasta que jugó un rato ante Binacional el 21 de octubre, partido en el que se le vio en mejor estado físico.

Jefferson Farfán no estuvo bien cuando volvió a las canchas en 2022 en el clásico del Clausura. Foto: La República/Luis Jiménez