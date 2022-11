¿Paolo Guerrero llega a Alianza Lima? Fondo Blanquiazul lo evaluaría con miras al tricampeonato

Alianza Lima se impuso sobre Melgar por la final nacional de la Liga 1 2022 y logró su segundo campeonato de forma consecutiva. Los dirigidos por ‘Chicho’ Salas tuvieron una brillante recta final, se quedaron con el Torneo Clausura y obtuvieron una estrella más en su historia. En el marco de esta temporada, Hernán Barcos fue el goleador blanquiazul y el mejor jugador de la temporada.

El ‘Pirata’ anotó 18 goles y dio cinco asistencias en 33 encuentros (32 como titular). Barcos fue fundamental en la escuadra blanquiazul para lograr los objetivos del club. A pesar de tener 38 años, el delantero sigue demostrando su liderazgo, experiencia y cuota goleadora de cara al arco. Sin embargo, para la campaña de 2023 podría llegar un acompañante en el ataque.

El jugador que se encuentra siendo evaluado por la directiva blanquiazul es Paolo Guerrero, quien acaba de descender en el Brasileirao. El ‘Depredador’ no quiso llegar a Alianza Lima este año porque decidió continuar su carrera en el exterior, pero no tuvo una gran temporada. El ‘9′ afrontó un recrudecimiento en su lesión y no ha jugado desde hace más de un mes.

En medio de esta posibilidad para la próxima temporada, se le hizo la consulta al directivo victoriano Salomón Lerner, miembro del Fondo Blanquiazul, si ya ha existido algún contacto con el atacante.