¿Estaba lesionado? Hernán Barcos confesó en qué condiciones jugó la final para gritar campeón

Alianza Lima logró su segundo título consecutivo en la Liga 1 tras derrotar a Melgar en la final por 2-0 (2-1 en global). Los autores de los tantos fueron Yordi Vilchez, quien realizó un autogol en Arequipa, y Pablo Lavandeira. Sin embargo, la presencia de Hernán Barcos en el ataque ayudó mucho para liberar espacios por las bandas.

El experimentado delantero anotó 18 goles y dio cinco asistencias en 33 encuentros (32 como titular). Barcos fue fundamental en la escuadra blanquiazul para lograr los objetivos del club.

A pesar de tener 38 años, el delantero sigue demostrando su liderazgo, experiencia y cuota goleadora de cara al arco. El futbolista argentino fue premiado como el mejor jugador de la temporada en la Liga 1.

En ese sentido, luego de lograr el bicampeonato, Hernán Barcos fue consultado sobre si había superado la lesión antes del decisivo encuentro: “Sinceramente, esta mañana no podía caminar. Me pincharon como 25 veces, pero aquí estamos, no me quería perder esta final por nada. Le dije al doctor que me hiciera cualquier cosa, pero esta final no me la pierdo”, declaró para el programa “Fútbol en América”.

Jairo Concha también jugó lesionado