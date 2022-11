Erick Osores en contra de renovación de Farfán: “No pueden contratar un jugador para 20 minutos”

Alianza Lima salió bicampeón de la Liga 1 y, luego de las celebraciones, el club ahora se concentra en lo que será el plantel la próxima temporada 2023. Una de las dudas que tienen los hinchas y personajes relacionados con el fútbol es sobre la continuidad de Jefferson Farfán, quien esta temporada la pasó en gran parte fuera de los terrenos de juego por una lesión en la rodilla.

Uno de ellos es el periodista Erick Osores. Durante el programa “Fútbol en América” debatió sobre la posible renovación de la ‘Foquita’ para la temporada 2023. En un primer momento, el comunicador resaltó la jerarquía que le da el seleccionado peruano al plantel.

“Jefferson Farfán le da jerarquía al vestuario de Alianza Lima, no ha jugado casi, pero es un peso pesado que te da un poco más de luz, miras al costado y tienes en quien apoyarte. Ojo que no estoy hablando de lo futbolístico porque eso no sería serio”, declaró.

Erick Osores en contra de renovación de Farfán

Si bien Erick Osores resaltó la categoría de Jefferson Farfán, precisó que este año no ha sido del todo bueno a nivel futbolístico. Por ello, mostró una posición contraria sobre una posible renovación del atacante peruano para el 2023.