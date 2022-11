Dirigente blanquiazul ‘disparó’ contra Universitario: “Alianza paga su deuda, ellos no”

Luego de que Alianza Lima consiguiera el bicampeonato nacional de la Liga 1 2022, un miembro del Fondo Blanquiazul Fernando Farah se dirigió a Universitario de Deportes por no pagar sus deudas. Los dardos entre íntimos y merengues esta temporada se volvió una costumbre, hace poco Jean Ferrari mencionó la frase ‘billetera’ del equipo victoriano.

En una entrevista con DirecTV Sports, el dirigente blanquiazul resaltó la gerencia deportiva y financiera del club, la cual fue clave para conseguir los objetivos. Sin embargo, dejó bien en claro que ellos sí pagan sus deudas y no las dejan pasar, como la escuadra crema.

“Mira que nosotros seguimos pagando nuestra deuda concursal cada año. Este año ha sido más de 4 millones y el siguiente será más de seis. Alianza lo paga puntualmente, es gestión deportiva y financiera”, inició para el medio.

“Lo que se ha hecho es tener gestión para obtener más ingresos. Ahí está la diferencia. La billetera nominal es la misma, con una diferencia negativa para Alianza Lima por el pago de deuda concursal que Universitario no paga”, puntualizó el integrante del Fondo Blanquiazul.

Hernán Barcos jugó lesionado