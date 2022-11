Solo un bicampeón con Alianza: Perú presentó lista de convocados para amistosos ante Paraguay y Bolivia

La selección peruana presentó este 13 de noviembre su lista de convocados para los partidos amistosos ante Paraguay y Bolivia de este 16 y 18 de noviembre. Juan Reynoso no podrá contar con jugadores como André Carrillo, Edison Flores y Gianluca Lapadula al no poder lograr el permiso de sus equipos para estos cotejos, debido a que no es una fecha FIFA como tal.

Asimismo, hay algunas novedades como Roberto Villamarín, quien actualmente juega por el Carlos Mannucci y Alexander Succar, delantero de Universitario de Deportes.

Por otro lado, a pesar de que Alianza Lima se coronó bicampeón del fútbol peruano, solo llamó a un futbolista del equipo íntimo.

Lista de convocados de la selección peruana

En el arco llamó a: Pedro Gallese, José Carvallo, Carlos Cáceda y Alejandro Duarte.

Para la defensa citó a: Alexander Callens, Luis Abram, Roberto Villamarín, Paolo Reyna, Carlos Ascues, Miguel Araujo y Marcos López.

En el mediocampo figuran: Wilder Cartagena, Pedro Aquino, Bryan Reyna, Christian Cueva, Christofer Gonzales, Sergio Peña, Yuriel Celi, Piero Quispe, Jairo Concha, Jesús Castillo y Alexis Arias.

Por último, los delanteros son: Alexander Succar, Alex Valera, Luis Iberico, José Rivera y Percy Liza.

Lista de convocados de la Bicolor. Foto: Selección peruana

¿Cuándo juega la selección peruana?

El primer duelo de práctica de la selección peruana será este miércoles 16 de noviembre, frente a Paraguay, en el Estadio Monumental de Ate. Posteriormente, el sábado 19, se disputará el choque contra Bolivia en el Estadio Monumental de la UNSA.