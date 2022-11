¿A qué hora y dónde ver Manchester United vs. Fulham EN VIVO por la Premier League 2022-23?

Manchester United vs. Fulham EN VIVO se enfrentan este domingo 13 de noviembre por la fecha 16 de la Premier League 2022-23 a partir de las 11.30 a. m. (hora peruana) en el Craven Cottage. El encuentro será televisado por ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión de la liga inglesa por internet en La República Deportes.

Manchester United vs. Fulham: ficha del partido

Manchester United vs. Fulham Premier League 2022-23, fecha 16 ¿Cuándo juegan? Domingo 13 de noviembre ¿A qué hora? 11.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Craven Cottage ¿Canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora ver Manchester United vs. Fulham?

México (centro): 10.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Perú: 11.30 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.30 p. m.

Bolivia: 11.30 a. m.

Venezuela: 11.30 a. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

¿Qué canal transmite el Manchester United vs. Fulham?

El Manchester United vs. Fulham será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma Star Plus para toda la región de Sudamérica.

¿Cómo ver Manchester United vs. Fulham vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Manchester United vs. Fulham por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Manchester United vs. Fulham por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus , servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Posibles alineaciones del Manchester United vs. Fulham

Manchester United : David De Gea; Víctor Lindelof, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Christian Eriksen, Anthony Martial, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho; y Marcus Rashford.

: David De Gea; Víctor Lindelof, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Christian Eriksen, Anthony Martial, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho; y Marcus Rashford. Fulham: Bernd Leno; Bobby Decordova-Reid, Issa Diop, Tim Ream, Antonee Robinson; Tom Cairney, Joao Palhinha; Harry Wilson, Andreas Pereira, Willian; y Carlos Vinicius.

Últimos partidos del Manchester United vs. Fulham