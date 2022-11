¿A qué hora juegan Ayacucho FC vs. Unión Comercio EN VIVO por la revalidación de la Liga 1?

Ayacucho FC vs. Unión Comercio EN VIVO se enfrentan este domingo 13 de noviembre, a partir de las 3.00 p. m., por la vuelta de la revalidación en la Liga 1 2022. El duelo se llevará a cabo en el estadio Ciudad de Cumaná con transmisión de GolPerú. Para que no te pierdas el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas, videos de goles y resumen con el resultado final.

Ayacucho FC vs. Unión Comercio: ficha del partido

Partido Ayacucho FC vs. Unión Comercio ¿Cuándo juegan? Domingo 13 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Ciudad de Cumaná ¿En qué canal? GolPerú

¿A qué hora juegan Ayacucho FC vs. Unión Comercio?

En territorio peruano, el duelo Ayacucho FC vs. Unión Comercio empezará a las 3.00 p. m.

Ayacucho FC se juega el todo o nada en esta vuelta de la revalidación por la Liga 1 2022. Los zorros, que cayeron 3-0 ante Unión Comercio en el compromiso de ida, necesitan devolver una goleada todavía mayor para quedarse con la llave y mantener su cupo en la primera división.

En Tarapoto, los selváticos se impusieron gracias a los tantos de Álvaro Medrano, Sergio Almirón y Kevin Sánchez. Con este resultado, el Poderoso del Alto Mayo solo necesita un empate para volver a la máxima categoría luego de tres años, aunque incluso una derrota por dos tantos le permite alcanzar el objetivo.

Dada la dificultad de revertir la situación en lo deportivo, desde el elenco sureño advirtieron que recurrirían al TAS para salvarse, de ser necesario. El presidente del club, Rolando Bellido, aseguró que investigará la situación de la sanción impuesta y luego retirada a Sport Boys, a fin de determinar si era el elenco rosado al que le correspondía disputar la promoción.

El historial de los últimos años entre Ayacucho FC y Unión Comercio indica una ligera ventaja de los de Rioja, con dos triunfos, dos empates y solo una derrota en sus cinco cruces más recientes entre sí.

¿Qué canal transmite Ayacucho FC vs. Unión Comercio?

Para que no te pierdas la transmisión de Ayacucho FC vs. Unión Comercio por TV, sintoniza la señal del canal GolPerú, que cuenta con los derechos de la mayoría de clubes en la Liga 1.

¿Cómo ver Ayacucho FC vs. Unión Comercio ONLINE?

Si quieres ver el Ayacucho FC vs. Unión Comercio por internet, sintoniza el servicio de streaming Movistar Play, que incluye en su oferta al cliente el canal GolPerú. Desde el extranjero se podrá ver a través de Star Plus, pero si no cuentas con acceso a ninguno de estos, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Ayacucho FC vs. Unión Comercio: pronóstico

Betsson: gana Ayacucho (1,62), empate (4,05), gana Comercio (4,90)

1XBet: gana Ayacucho (1,66), empate (4,04), gana Comercio (4,62)

Doradobet: gana Ayacucho (1,73), empate (4,50), gana Comercio (4,00).

Últimos partidos de Ayacucho FC vs. Unión Comercio

Unión Comercio 3-0 Ayacucho FC | 06.11.22

Ayacucho FC 1-1 Unión Comercio | 19.10.19

Unión Comercio 0-1 Ayacucho FC | 04.05.19

Unión Comercio 3-1 Ayacucho FC | 04.10.18

Ayacucho FC 1-1 Unión Comercio | 21.07.18.

¿Dónde juegan Ayacucho FC vs. Unión Comercio?

El escenario de este compromiso será el estadio Ciudad de Cumaná, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Ayacucho, con capacidad para 12.000 espectadores.