Cristiano Ronaldo y su explosiva entrevista contra Manchester United: repasa sus declaraciones

Cristiano Ronaldo dejó salir toda su frustración por los malos momentos vividos en el Manchester United a través de una controvertida entrevista con el periodista británico Piers Morgan. Las explosivas declaraciones de ‘CR7′ fueron recogidas por el ‘Piers Morgan sin censura’ de la cadena Sky Sports, así como por el diario The Sun.

El portugués no solo acusó al cuadro de los diablos rojos de querer “sacarlo a la fuerza”, sino que también ‘disparó' con todo contra su actual DT Erik Ten Hag, y el anterior, Ralf Ragnick. También minimizó a su excompañero Wayne Rooney por sus repetidas críticas y solo se mostró indulgente con Alex Ferguson, primer entrenador que tuvo en el conjunto inglés.

Manchester United

“El Manchester United intentó forzar mi salida. No solo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me sentí traicionado. Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no solo este año, sino también la temporada pasada. Me tratan como a una oveja negra”.

“Creo que los fans deberían saber la verdad. Quiero lo mejor para el club. Esto es por lo que vine al Manchester United. Pero hay cosas dentro que no nos ayudan a alcanzar el nivel top como el del City, Liverpool e incluso ahora el Arsenal”.

“Me encanta el United, amo a los aficionados, siempre están de mi lado. Pero si quieren mejorar, tienen que cambiar muchas cosas, muchas cosas”.

El portugués no ha podido ganar títulos con los diablos rojos desde su retorno. Foto: AFP

Erik Ten Hag

“No le tengo respeto porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar”.

Ralf Ragnick

“Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Nunca había oído hablar de él”.

Alex Ferguson

“Sir Alex sabe mejor que nadie que el club no está en el camino que merece estar. Él lo sabe. Todo el mundo lo sabe. La gente que no ve eso es porque no lo quiere ver, están ciegos. Desde que se fue, no vi evolución en el club. Nada ha cambiado”.

La relación entre Cristiano Ronaldo y Erik Ten Hag ha estado marcada por los roces. Foto: AFP

Wayne Rooney