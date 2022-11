Cristiano disparó contra el United: “Me traicionaron y trataron de sacarme a la fuerza”

El astro portugués Cristiano Ronaldo, jugador del Manchester United, no se guardó nada al revelar lo que sucede en el club con él y todos los rumores que se dijeron antes y en plena temporada. En charla con Piers Morgan para el medio The Sun expresó toda su molestia e incomodidad.

“Manchester United trató de sacarme a la fuerza. No solo el entrenador, sino también los demás muchachos que están alrededor del club. Me sentí traicionado”. “Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no solo este año sino también la temporada pasada”, inició.

PUEDES VER: Alianza Lima y la provocativa publicación para Universitario tras lograr el bicampeonato

Sobre Erick Ten Hag, quien suspendió a Ronaldo el mes pasado por negarse a entrar como suplente de última hora contra el Tottenham, el futbolista indicó que no guarda una buena relación con el DT. “No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto” .