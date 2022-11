Alianza Lima y la provocativa publicación para Universitario tras lograr el bicampeonato

Alianza Lima derrotó 2-0 (2-1 en el global) a Melgar en la final nacional de la Liga 1 2022 y gritó campeón por segundo año consecutivo. Los dirigidos por ‘Chicho’ Salas tuvieron una brillante una recta final, logrando ganar el Torneo Clausura y luego el título nacional. En ese sentido, muchos jugadores se acordaron de los personajes y equipos que se burlaron de los íntimos durante la temporada.

Tras el pitazo final del encuentro, la escuadra blanquiazul celebró el bicampeonato nacional de forma eufórica. El portero Ángelo Campos se acercó a una de las tribunas del estadio Alejandro Villanueva y empezó a hacer unos gestos de celebración. El primero que realizó fue en imitación al delantero de Universitario, Alexander Succar, y al estratega nacional, José Guillermo ‘Chemo’ del Solar.

En ese sentido, la cuenta oficial de la institución blanquiazul también se unió a sus jugadores y colgó una provocativa publicación en referencia a Universitario de Deportes y Alexander Succar, quien celebró un gol en Matute con un gesto de burla en un Matute repleto. Alianza Lima subió una foto de todo el equipo y comando técnico realizando el gesto del goleador crema.

Publicación íntima. Foto: Alianza Lima/Twitter

