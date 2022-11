Farfán le respondió con todo a hincha crema: “En 2 años gané los mismos títulos que ustedes en 20”

Luego de que Alianza Lima se impusiera sobre Melgar en la final de la Liga 1 2022 y gritara campeón por segundo año consecutivo, uno de los más contentos y quien sigue celebrando es Jefferson Farfán. El experimentado jugador fue uno de los más felices e incluso se acordó del máximo rival para dejarle una ‘chiquita’.

El futbolista blanquiazul de 38 años no tuvo mucha continuidad esta temporada por la dura lesión que lo aqueja. En total, la ‘Foquita’ estuvo presente en tres encuentros (13 minutos en campo de juego). El primero fue ante Universitario de Deportes, en donde el cuadro crema se impuso 2-0. Los siguientes partidos fue ante Deportivo Binacional y ADT de Tarma. No anotó ningún gol ni dio una asistencia.

En ese sentido, un usuario de Instagram le comentó una foto, en la que los jugadores y comando técnico de Alianza Lima se burlaban con la celebración que realizó Alexander Succar en Matute. El hincha crema expresó su molestia y le colocó: “Mantequilla, si tú no has hecho nada. Te la llevas fácil. ¿Cuántos partidos de 90 minutos has jugado?” .

Ante esto, el atacante del conjunto íntimo le respondió con todo. “No se molesten, pues, amigos. Mira, para dejarles en claro y no se olviden, me fui con 17 años a Europa y en dos años he ganado los mismos títulos que ustedes en 20 años. No vale picarse (acompañado de emojis llorando y riendo)”, puntualizó.