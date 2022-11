Grupo E del Mundial: equipos, fixture, mejores jugadores y tabla de posiciones en Qatar 2022

El Mundial Qatar 2022 está listo para comenzar. A menos de 10 días de iniciar la cita mundalista, las selecciones de todos los grupos se dirigen al país asiático para meterse de lleno en la Copa del Mundo. En el Grupo E, los equipos se alistan para el debut el día miércoles 23 de noviembre. A continuación, revisa todos los detalles.

¿Qué equipos están en el Grupo E del Mundial Qatar 2022?

El Grupo E está conformado por Alemania, España, Japón y Costa Rica.

Fixture Grupo E Mundial Qatar 2022

La primera jornada se disputará el miércoles 23 de noviembre: Alemania vs. Japón (8.00 a. m.) y España vs. Costa Rica (11.00 a. m.). La segunda fecha será el domingo 27 de noviembre y tendrá los partidos entre Japón vs. Costa Rica (5.00 a. m.) y Alemania vs. España (2.00 p. m.). La última fecha del grupo será el jueves 1 de diciembre y tendrá encuentros en simultáneo: Japón vs. España y Alemania vs. Costa Rica (2.00 p. m.). Todos los horarios corresponden a Perú.

¿Quiénes son los mejores jugadores del Grupo E del Mundial Qatar 2022?

Takumi Minamino

El mejor jugador japonés. Foto: AFP

Toni Kroos

Toni Kroos lleva más de 10 años como seleccionado alemán. Foto: AFP

Ansu Fati

Ansu Fati se convirtió en el jugador más joven en anotar con la selección absoluta de España. Foto: EFE

Joel Campbell