El segundo partido en esta final de la Liga 1 2022 entre Alianza Lima y Melgar se jugará con el árbitro Bruno Pérez como juez principal. El colegiado FIFA fue elegido para impartir justicia en este duelo que decidirá si los íntimos se proclaman bicampeones o el Dominó vuelve a alzar un título nacional luego de siete años.

Esta temporada, el réferi ha sido uno de los que mayor actividad ha tenido en el torneo. De los compromisos que arbitró, 10 fueron a blanquiazules y rojinegros (cinco a cada uno), con un balance en general favorable para cada club, aunque solo uno de ellos se mantuvo invicto.

Alianza debe ganar para ser campeón, mientras que a Melgar le basta el empate. Foto: Rodrigo Talavera/GLR

Alianza Lima con Bruno Pérez en Liga 1 2022

De los cinco cruces de Alianza Lima que Pérez arbitró, el equipo de ‘Chicho’ Salas no perdió ninguno: ganó tres y empató dos. No obstante, los hinchas recuerdan sobre todo la polémica en el choque ante UTC en Cajamarca, cotejo en el que el club local empató al último minuto con un polémico penal y, también, no se sancionó una mano en el área de Werner Schuler.

En cuanto a las amonestaciones, mostró 11 tarjetas amarillas a los jugadores victorianos (poco más de dos por partido, en promedio), además de una cartulina roja directa.

Sport Boys 0-0 Alianza Lima

Alianza Lima 1-0 Cienciano

Alianza Lima 3-1 Sport Boys

UTC 1-1 Alianza Lima

Alianza Lima 4-1 Deportivo Municipal.

Melgar con Bruno Pérez en Liga 1 2022

Melgar, por su parte, ganó cuatro de los cinco partidos en los que Pérez lo dirigió, incluida la primera semifinal frente a Sporting Cristal. Solo contra César Vallejo, como visitante, los de Pablo Lavallén perdieron con el colegiado en cancha.

Respecto a las sanciones, un total de 12 tarjetas amarillas vieron los arequipeños de la mano de este árbitro. Una roja, producto de doble amarilla, completa las amonestaciones.