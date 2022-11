Administrador de Melgar y el picante mensaje a Alianza: Esa presión no sirve a nivel internacional

En la previa del encuentro decisivo entre Alianza Lima vs. Melgar por la final de vuelta de la Liga 1 2022, el administrador de la escuadra rojinegra se refirió a los hechos sucedidos en el aeropuerto tras la llegada del equipo y comando técnico. Para contextualizar, un grupo de hinchas del conjunto íntimo fue a increpar a los futbolistas a fin de meterles presión.

Además, el cuadro victoriano quedó disconforme con el arbitraje de Michael Espinoza y decidió presentar un reclamo que enviaron a la omisión Nacional de Árbitros (Conar) por el “deficiente desempeño del equipo arbitral”. Estas acciones de los blanquiazules incomodó al administrador mistiano, Ricardo Bettocchi, quien salió a expresar su malestar.

El mandamás de Melgar conversó con Movistar Deportes y se refirió a lo sucedido en el aeropuerto con la hinchada de Alianza. “Nosotros como club tenemos otro punto de vista. Nosotros no jugamos los partidos fuera de la cancha, es parte del plan del club. No ejercer ningún tipo de presión pública para tratar de beneficiarnos como puede hacer otro equipo”, inició.

“Cuando haces eso seguro te va bien en el campeonato interno, donde puedes influir, pero en torneos internacionales donde no puedes influir no vas a poder competir. Por eso nosotros nos enfocamos en cumplir el reglamento internamente y que el fútbol se juegue once contra once”, puntualizó.

Melgar vs. Alianza Lima: fecha, hora y canal

El encuentro de vuelta de Melgar vs. Alianza Lima se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva este sábado 12 de noviembre. El partido comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y será transmitido a través de la señal de GolPerú. Además, podrás seguir el minuto a minuto por la web de La República Deportes.