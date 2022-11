¿Cuándo ver UFC 281 EN VIVO vía ESPN y Star Plus desde el Madison Square Garden?

UFC 281 EN VIVO se llevará a cabo este sábado 12 de noviembre, desde las 6.00 p. m. (hora peruana), en el Madison Squre Garden (Nueva York). El evento se podrá ver a través de ESPN y Star Plus (streaming), pero también cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con el resultado de cada pelea y el resumen minuto a minuto de los combates estelares.

UFC 281: ficha del evento

Evento UFC 281 ¿Cuándo es? Sábado 12 de noviembre ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Madison Square Garden ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora empieza UFC 281?

México (centro): 5.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (domingo 13).

Una nueva velada de artes marciales mixtas en la empresa UFC tendrá lugar este fin de semana. El Madison Square Garden de Nueva York acogerá la edición 281 del evento, penúltima de este 2022, en la cual la pelea entre Israel Adesanya vs. Alex Pereira será la más atractiva.

El nigeriano, campeón de la categoría peso mediano, pondrá en juego su cinturón ante el brasileño, un combate para el cual parte con ventaja, según los pronósticos de la previa.

Otro título que puede cambiar de dueña es el de la categoría peso paja en la rama femenina. La estadounidense Carla Esparza, actual poseedora del cinturón, no es favorita frente a la china Zhang Weili, actual número 2 del ranking mundial.

En representación de Perú, como parte de la cartelera estelar, el nacional Claudio Puelles afrontará un duro combate contra el neozelandés Dan Hooker, puesto 12 de la categoría peso ligero. El ‘Niño’ buscará salir airoso pese a que las predicciones dan como ganador a su rival.

¿Qué canal transmite UFC 281?

La señal encargada de televisar UFC 281 será ESPN para las peleas preliminares, en tanto que las estelares serán exclusivas de Star Plus.

¿Cómo ver UFC 281 ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión de UFC 281 por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los eventos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde se realizará UFC 281?

El escenario que acogerá este UFC 281 será el Madison Square Garden, pabellón multiusos ubicado en el distrito de Manhattan. Nueva York. Tiene capacidad para poco más de 20.000 espectadores.

UFC 281: cartelera completa

Estelares

Israel Adesanya (c) vs. Alex Pereira – Cinturón Mundial de Peso Mediano

Carla Esparza (c) vs. Weili Zhang – Cinturón Mundial de Peso Paja

Dustin Poirier vs. Michael Chandler

Frankie Edgar vs. Chris Gutierrez

Dan Hooker vs. Claudio Puelles.

Preliminares

Brad Riddle vs. Renato Moicano

Dominick Reyes vs. Ryan Spann

Molly McCann vs. Erin Blanchfield

Andre Petroski vs. Wellington Turman.

Preliminares tempranas