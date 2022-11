Luis Enrique sobre dejar a Ramos afuera del Mundial: “Así es la vida, esto no es una ONG”

A menos de 10 días del Mundial Qatar 2022, el técnico Luis Enrique dio a conocer la lista de convocados de la selección española para ir en busca de su segundo título en su historia. Sin embargo, el estratega recibió duras críticas por parte de los aficionados y algunos personajes del fútbol por dejar afuera al capitán histórico Sergio Ramos.

Luis Enrique llamó a 26 jugadores, entre los que figuran ocho defensores: Carvajal (Real Madrid), Azpilicueta (Chelsea), Eric García (Barcelona), Hugo Guillamón (Valencia), Laporte (M. City), Pau Torres (Villarreal), Jordi Alba (Barcelona) y Gayà (Valencia). La inclusión de Eric García fue la más cuestionada, ya que no ha tenido una óptima temporada.

En ese sentido, la prensa le consultó sobre los deportistas que habían quedado afuera de la nómina mundialista, especialmente en el caso de Ramos. “Me fastidia ver a jugadores que podrían estar y llevándose una desilusión. Pero así es la vida. Esto no es una ONG”, inició.

“Podrían estar por merecimiento sin duda, pero solo entran 26. ¿La preparación? Si hubiera sido un Mundial clásico, tendríamos dos, tres semanas. La preparación física ya no es a final de temporada, han jugado 14 de Liga. No vamos a trabajar nada más que lo entendamos que podamos hacer. El lunes nos concentramos, el jueves jugamos, y ya no podemos trabajar a nivel físico. Pueden jugar todos y va a ir en función de lo que veamos entrenando. A partir de ahí, todos a una”, puntualizó.

Lista oficial de España. Foto: diario Olé

¿Cuándo juega España en el Mundial?

El debut de la Furia Roja en la Copa del Mundo será frente a Costa Rica el 23 de noviembre desde las 6.00 p. m. (horario español). Posteriormente, se medirá ante Alemania el 27 del mismo mes desde las 9.00 p. m. y cerrará la fase de grupos ante Japón el 1 de diciembre a las 9.00 p. m. Revisa el fixture detallado.