Gareca recordó derrota de Perú en el repechaje: “Tienes un mal día y te cuesta una eliminación”

Ricardo Gareca volvió al Perú para participar en el conversatorio “Detrás del Mundial”, que se llevó a cabo en Chiclayo. Como parte del evento, el ‘Tigre’ compartió con los presentes su experiencia con la selección peruana en la clasificación a Rusia 2018, pero también hizo mención al proceso para Qatar 2022.

“Una eliminatoria a un partido es complicada, porque si no estás en tu día, no estás iluminado y no estás lúcido, no tienes revancha. Tanto como para quien enfrentas como para ti mismo, tienes un mal día y te cuesta una eliminación, ni más ni menos”, señaló el entrenador. VIDEO: Rosa Quincho/URPI-LR