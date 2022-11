Julio ‘Maldini’: ¿quién es y cómo logró tener un archivo de más de 200.000 partidos de fútbol?

Al periodista Julio Maldonado García ‘Maldini’ (55) le interesó el fútbol desde chico. Oriundo de Leganés, un municipio parte de la Comunidad de Madrid, escuchaba por radio en la casa de su abuela, ubicada en lo que fue el distrito Vallecas —luego anexado a la capital de España—, la transmisión de la liga inglesa.

Tenía que subirse a la terraza y poner el dispositivo rojo, según recordó en una conversación con La media inglesa, en una de las esquinas para, una vez inclinado, oír el relato del servicio mundial de la BBC.

Ese chico gustoso del juego nunca imaginó que años después lograría una colección de 200.000 partidos de fútbol digitalizados en su archivo.

Todo comenzó con un anuncio

Para principios de los 80, Julio Maldonado compraba dos revistas deportivas en los quioscos de Madrid, 11 mundial y World Soccer. En un contexto de transmisiones españolas locales, fue por esas publicaciones que comenzó a enterarse de fútbol internacional.

“Me aficioné por mi propia necesidad de querer conocer más allá“, dijo ‘Maldini’ en el medio antes referido. El joven periodista decidió escribir en los anuncios clasificados de una de las revistas algo así como: “Hola. Soy un chico español que quiere intercambiar videos de fútbol. Yo mando partidos de la liga española“, según comentó en La media inglesa.

A las semanas le contestaron por correo. Así comenzó a crear una red internacional de intercambio de partidos de fútbol en VHS. “Puse ese anuncio y me contestó todo tipo de personas. Por ejemplo, un chico en Suiza, otro de Irlanda del Norte, Uruguay, Serbia, Rusia, Yugoslavia, Estados Unidos, etc.“, agregó.

Al poseer casi 8.000 cintas de VHS, recayó en que, una vez llegado el formato DVD y próximos a la digitalización del MP4, debía adecuarse a las nuevas tecnologías. Así que contactó con un ingeniero de sistemas para el proceso de conversión.

Junto a varios chicos (algunos del trabajo) pasaron aproximadamente 60 mil partidos de fútbol a MP4. Sin contar los que estaban en VHS y debían convertirse, primero, a DVD. Julio contó que “fue un trabajo entre seis personas, 24 horas diarias, 365 días, durante tres años“.

Su amplio archivo propició que sea contratado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en los años en que Marcelo Bielsa dirigió el seleccionado mayor (1998-2004).

¿Por qué se le llama ‘Maldini’ a Julio Maldonado?

Julio Maldonado comienza a laborar en 1990 en el entonces flamante Canal Plus. El medio televisivo español apostó por la cobertura del fútbol italiano, además del local.

El periodista recuerda que su jefe, Juan Carlos Crespo, desde que ingresó quiso ponerle un apelativo. “Los motes pegan cuando son muy distintos al origen”, recordó Julio que decía su superior.

Por entonces jugaba como defensor lateral y a veces central Paolo Maldini, referente del AC Milán. Ese fue el apodo que se le asignó.

¿Cómo ver partidos del archivo de Julio ‘Maldini’?

En su canal de YouTube llamado “Mundo Maldini“, el periodista ha repasado la carrera de diversos jugadores de fútbol a partir del extenso archivo que posee. Es el caso de Toni Kroos, Mihajlovic, Riquelme, Sergio Ramos, Maradona, Weah, Recoba, Agüero, entre otros.

Para poder acceder a los partidos históricos del archivo puedes hacerte miembro de su canal. El plan “Balón de Oro“, de coste S/ 4 al mes, permite a los suscriptores ver, por ejemplo, el Brasil vs. Uruguay de 2003, PSG vs. Parma 1996, Argentina vs. Brasil 2005 (con Messi de juvenil), Bayer Uerdingen vs. Atlético Madrid, entre otros.