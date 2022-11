La inusual confesión de Messi en un partido de Argentina: “Los de seguridad me pegaron a mí”

No hay duda alguna que Lionel Messi desata pasiones no solo en sus propios compañeros, sino en los rivales y hasta en los fanáticos del fútbol, quienes hacen de todo por tener un recuerdo del capitán de la selección argentina. Así tengan que meterse en una cancha tras haber burlado a varios guardias de seguridad.

En diálogo con diario Olé, el futbolista del Paris Saint-Germain reveló que hace un mes vivió un susto con los agentes del orden durante un encuentro amistoso de la Albiceleste como preparación para el Mundial Qatar 2022. Como se recuerda, durante el segundo tiempo del duelo ante Jamaica, un hincha ingresó al campo de juego y logró tener la atención de Messi.

Sin embargo, este fue detenido por los guardas de seguridad, que en su intento por frenar al sujeto, por poco derribaron a la ‘Pulga’. Tiempo después, el propio futbolista argentino sería el encargado de revelar lo que pasó en ese momento .

Mira aquí la acción de los guardias

¿Qué dijo Lionel Messi?

“ En el tema de la gente está pasando mucho (que ingresan a la cancha a pedirle una foto o su camiseta)... Ahora último me llevé un susto con la selección, que después vinieron los de seguridad y me pegaron a mí ”, reveló el capitán de la selección argentina, quien señaló que, cuando ocurren esas situaciones, no sabe cómo actuar. “A veces vienen agresivos y no hace falta tanto tampoco, pero son momentos incómodos por lo que se genera”.

Estas declaraciones se dan a poco más de una semana para el debut de la Albiceleste en el Mundial Qatar 2022.