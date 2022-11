Hostil recibimiento

Los ánimos se calientan cada día más antes de lo que será la segunda final de la Liga 1 2022. El plantel de Melgar arribó ayer a Lima para jugar mañana a las 8 p.m. ante Alianza Lima en Matute con la ligera tranquilidad de haber ganado los primeros noventa minutos. Sin embargo, la calma con la que esperaban viajar fue rota por un grupo de hinchas blanquiazules que no dudaron en ser hostiles con el rival de turno en el aeropuerto de Arequipa. Incluso, un hombre se le acercó al comando técnico rojinegro y les gritó que ganaron con ‘ayudín’ la ida, lo cual desató la reacción de uno de los integrantes del grupo de trabajo de Pablo Lavallén, quien incluso empujó al fanático.

El episodio no fue aislado, pues al llegar a Lima sucedió algo similar. Los seguidores del cuadro íntimo entonaron una canción alusiva a su club y, a los pocos segundos, el ambiente se calentó y empezó el altercado. Los blanquiazules lanzaron improperios y reclamaron a los adversarios por el incidente ocurrido en Arequipa.

“Vayan y alienten a su equipo, no tiene sentido que estén aquí”, se escucha decir a un miembro del comando técnico. Fue Javier Sodero, preparador de arqueros de FBC Melgar y quien tuvo el altercado con un hincha del rival en la Ciudad Blanca, quien tomó la palabra y trató de ponerle paños fríos a la situación. “Estamos tranquilos, por ahora vamos ganando 1-0 y hay que esperar. Alianza Lima es un gran equipo”, señaló y se refirió a la actitud de los hinchas, dijo: “Son uno o dos, no responsabilizo a la gente de Alianza, en general nos tratan bien. Así no van a ganar”, agregó.

Melgar no le gana a Alianza en Matute desde el 2018. Un solitario gol de Christofer Gonzales les dio la victoria.

El plantel salió una hora después sin dar declaraciones y bajo resguardo policial para evitar un nuevo enfrentamiento. Esperemos que la violencia no sea protagonista de este encuentro.

Alianza Lima envió protesta formal a la Conar

Alianza Lima no quedó conforme con la actuación de la terna arbitral en la primera final contra Melgar y envió una protesta formal a la Conar. “La actuación del árbitro Michael Espinoza, así como el juez asistente Alex Valdiviezo, perjudicó a nuestro equipo en varias ocasiones que incidieron en el desarrollo del partido”.

Además, recuerda que estuvieron en contra de la programación de Espinoza porque “fue el mismo que dirigió la primera final del 2009, en la que Alianza Lima fue seriamente perjudicado”.