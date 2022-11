¿Cuándo juegan Tottenham vs. Leeds United EN VIVO vía ESPN por la Premier League?

Tottenham vs. Leeds United EN VIVO se miden este sábado 12 de noviembre, desde las 10.00 a. m. (hora peruana), por la jornada 16 de la Premier League 2022-23. El encuentro se llevará a cabo en el Tottenham Hotspur Stadium, con transmisión a cargo de ESPN y Star Plus (streaming). Para que no te pierdas este partido, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes, con los 11 titulares de ambos clubes, el marcador actualizado y el resumen con el resultado final.

Tottenham vs. Leeds United: ficha del partido

Partido Tottenham vs Leeds United ¿Cuándo juegan? Sábado 12 de noviembre ¿A qué hora? 10.00 a. m. (Perú) ¿Dónde? Tottenham Hotspur Stadium ¿En qué canal? ESPN

El último partido previo a la pausa por el Mundial Qatar 2022 para los Spurs será el choque como local frente a los pavorreales. El cuadro de Antonio Conte, cuarto en la tabla de posiciones, buscará mantener su ventajosa posición ante un club que lucha por seguir escalando en la parte media de la clasificación.

En la fecha previa, Tottenham cayó 1-2 contra Liverpool, resultado que le impidió subir a la tercera casilla. Leeds, por su parte, sumó su segunda victoria al hilo con su gran remontada por 4-3 al Bournemouth, en un cotejo que perdía 3-1 hasta los 50 minutos.

Los Spurs han estado irregulares en las últimas fechas de la liga inglesa. Foto: EFE

¿A qué hora juegan Tottenham vs. Leeds United?

México (centro): 9.00 a. m.

Colombia: 10.00 a. m.

Ecuador: 10.00 a. m.

Perú: 10.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 a. m.

Bolivia: 11.00 a. m.

Venezuela: 11.00 a. m.

Argentina: 12.00 p. m.

Brasil: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Uruguay: 12.00 p. m.

España: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite Tottenham vs. Leeds United?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Paramount+

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Peacock.

¿Cómo ver Tottenham vs. Leeds United ONLINE?

Si no quieres perderte el Tottenham vs. Leeds United por internet, sintoniza la señal del servicio de streaming Star Plus (en México se podrá ver vía PlutoTV). En caso no tengas acceso a ninguna de estas plataformas, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Tottenham vs. Leeds United

Tottenham: Lloris; Dier, Lenglet, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Kulusevski, Kane, Richarlison.

Leeds United: Meslier; Kristensen, Koch, Cooper, Struijk; Adams, Roca; Harrison, Aaronson, Summerville; Rodrigo.

Últimos partidos de Tottenham vs. Leeds United

Leeds United 0-4 Tottenham | 26.02.22

Tottenham 2-1 Leeds United | 21.11.21

Leeds United 3-1 Tottenham | 08.05.21

Tottenham 3-0 Leeds United | 02.01.21

Leeds United 2-1 Tottenham | 27.01.13.

¿Dónde juegan Tottenham vs. Leeds United?

El escenario del duelo será el Tottenham Hotspur Stadium, recinto deportivo propiedad de los Spurs ubicado en la ciudad de Londres, con capacidad para albergar a más de 60.000 espectadores.