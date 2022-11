[En Vivo] Melgar vs. Alianza Lima: ¿a qué hora juegan la segunda final de la Liga 1 2022?

Melgar vs. Alianza Lima EN VIVO se juega, este sábado 12 de noviembre a las 8.00 p. m., por el partido de vuelta de la final de la Liga 1 2022. El encuentro se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y tendrá transmisión de Gol Perú y Movistar Play. En caso no puedas acceder, La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE del compromiso.

Alianza Lima vs. Melgar EN VIVO, por la final de vuelta 19:28 Atento hincha blanquiazul Si eres uno de los afortunados en asistir al Estadio Alejandro Villanueva para presencial la final entre Alianza Lima vs. Melgar, pon mucha atención pues deberás cumplir estos cuidados y obligaciones. 17:58 ¡Ponte la blanquiazul! A través de sus redes sociales, el conjunto blanquiazul envió un mensaje para todos sus hinchas para que usen la camiseta blanquiazul y pinten Matute "con la gloriosa piel". 17:24 Las cuotas del Alianza Lima vs. Melgar Alianza Lima vs. Melgar definirán al campeón de la Liga 1 2022 este sábado 12 de noviembre por el partido de vuelta de la final del campeonato peruano. Ya se conocen las cuotas del compromiso y el Dominó paga tres veces más que los blanquiazules. 15:03 Con Guillermo Salas, la gran estadística de Alianza Lima en Matute Alianza Lima debe remontar el 1-0 en contra que se lleva en la final de ida ante Melgar por la Liga 1 2022. La buena noticia en la previa de la revancha, es que los blanquiazules han ganado todos los partidos que jugó en el estadio Alejandro Villanueva con una ventaja mínima de dos goles desde que asumió 'Chicho' Salas. Revisa los números en la siguiente nota. 12:41 Alianza Lima se pronuncia sobre la presencia de público en Matute Al mismo estilo que en Arequipa, el cuadro blanquiazul dio a conocer que el partido de vuelta de la final de la Liga 1 2022 será solo con hinchada local. 12:09 Alianza Lima en redes sociales: "11:11" El mensaje de Alianza Lima en sus redes sociales este viernes 11 de noviembre a un día de la final de vuelta de la Liga 1 2022. 10:56 El mensaje motivador de Alianza Lima previo a la revancha ante Melgar Las redes sociales de Alianza Lima agradecieron a los hinchas que alentaron al equipo en Arequipa por el partido de ida de la final de la Liga 1 2022. Ante ello, el club íntimo espera que para la vuelta, Matute sea una caldera con el aliento de los hinchas. 09:41 El mensaje de Alianza Lima tras los hechos de violencia en la llegada de Melgar El último jueves 10 de noviembre se registraron hechos de violencia durante la llegada de Melgar a la capital en el aeropuerto Jorge Chávez. Hinchas de Alianza Lima insultaron al plantel del Dominó. Asimismo, plantel de Melgar protagonizó pelea con hincha de Alianza en aeropuerto de Arequipa. Ante esto, las redes sociales del conjunto victoriano emitieron un mensaje para que se detengan los hechos de violencia en la previa de la final de la Liga 1. 08:35 ¿Cuándo y a qué hora se juega el Alianza Lima vs. Melgar? El Alianza Lima vs. Melgar se jugará este sábado 12 de noviembre. El partido arrancará a las 8.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva. 07:59 Policía estaría evaluando quitar las garantías del partido Según el periodista de Líbero, Gustavo Peralta, la PNP estaría evaluando quitar las garantías para la final. “Esto que ha pasado acá del hincha de Alianza, que está hostigando, que hay una situación que igual de lamentable que lo de Arequipa acá también está pasando... lleva a que la Policía esté analizando la situación de la garantía para el partido (sic)", dijo para "PBO Campeonísimo". 07:58 Previa del Alianza Lima vs. Melgar, final de vuelta de Liga 1 2022 Buenos días lectores de La República y bienvenidos al EN VIVO sobre las últimas noticias de la final de vuelta de la Liga 1 2022 entre Alianza Lima vs. Melgar. Falta un dia para que se juegue la revancha entre ambos equipos. El Dominó sacó ventaja en Arequipa con apenas un 1-0 en contra de los blanquiazules. El equipo de Lavallén deberá cerrarlo en Matute mientras que los dirigidos por Guillermo Salas van por la remontada en compañía de su hinchada.

Melgar vs. Alianza Lima: ficha del partido

Partido Melgar vs. Alianza Lima Fecha Sábado 12 de noviembre Hora 8.00 p. m. Canal Gol Perú y Movistar Play Lugar Estadio Alejandro Villanueva

¿A qué hora ver Melgar vs. Alianza Lima?

El encuentro entre Melgar vs. Alianza Lima se jugará este sábado 12 de noviembre a las 8.00 p. m. (horario peruano). Revisa la hora según tu región:

Perú, Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil: 10.00 p. m.

PUEDES VER: Alianza Lima solicitó resguardo policial para Melgar en el partido de vuelta en Matute

¿Qué canal transmite Melgar vs. Alianza Lima?

Melgar vs. Alianza Lima será transmitido por la señal de GolPerú, señal que tiene los derechos de los partidos del fútbol peruano.

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver GolPerú por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Melgar vs. Alianza Lima por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal GolPerú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Melgar vs. Alianza Lima: últimos partidos

Melgar 1-0 Alianza Lima | 09.11.2022

Alianza Lima 2-0 Melgar | 21.09.2022

Melgar 1-0 Alianza Lima | 12.03.2022

Alianza Lima 1-0 Melgar | 22.09.2021

Melgar 0-4 Alianza Lima | 02.11.2020

Melgar 2-2 Alianza Lima | 07.09.2020

¿Dónde juegan Melgar vs. Alianza Lima?

El encuentro entre Melgar vs. Alianza Lima se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el barrio de Matute, La Victoria. El recinto fue inaugurado el 27 de diciembre de 1974 y tiene capacidad para 33.938 espectadores.