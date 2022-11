Claudio Puelles vs. Hooker: ¿cuándo y dónde peleará el peruano en el UFC 281?

¿Cuándo pelea Claudio Puelles vs. Hooker EN VIVO? La edición UFC 281, que se llevará a cabo este sábado 12 de noviembre, tendrá presencia peruana, pues el luchador nacional Claudio Puelles buscará meterse en el Top 15 de la división de peso ligero. El ‘Príncipe’ protagonizará la primera pelea estelar del evento que tendrá como plato principal la pelea entre Israel Adesanya vs. Alex Pereira en el Madison Square Garden. La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica y la plataforma de streaming Star Plus .

El peruano Claudio Puelles llega a este duelo con cinco victorias consecutivas y con la chance de meterse en el Top 15 de la división. Sin embargo, no deberá confiarse del neozelandés, quien, pese a que viene de una racha negativa, es el favorito a quedarse con la victoria.

¿Cuándo y a qué hora pelea Claudio Puelles vs. Hooker?

La pelea estelar entre Claudio Puelles vs. Hooker por el UFC 281 se llevará a cabo este sábado 12 de noviembre. Las peleas preliminares arrancarán a las 6.00 p. m. (hora peruana), mientras que las estelares están pactadas para las 8.00 p. m. (hora peruana).

Preliminares

Perú, México, Ecuador, Colombia: 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 7.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 8.00 p. m.

Estelares

Perú, México, Ecuador, Colombia: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Claudio Puelles vs. Hooker UFC 281?

Tanto las primeras preliminares como las preliminares del UFC 281 se verán a través de ESPN para toda Sudamérica. Sin embargo, si deseas seguir las estelares, deberás conectarte a la plataforma de Star Plus vía STREAMING ONLINE.

Cartelera del UFC 281

Primeras preliminares

Matt Frevola vs. Ottman Azaitar

Karolina Kowalkiewicz vs. Silvana Gómez Juárez

Michael Triziano vs. Choi Seung-Woo

Julio Arce vs. Montel Jackson

Carlos Ulberg vs. Nicolae Negumereanu

Preliminares

Brad Riddle vs. Renato Moicano

Dominick Reyes vs. Ryan Spann

Molly McCann vs. Erin Blanchfield

Andre Petroski vs. Wellington Turman

Estelares