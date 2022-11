¿Cómo ver Arsenal vs. Wolves EN VIVO por ESPN en la fecha 16 de la Premier League?

Arsenal vs. Wolves EN VIVO se enfrentan este sábado 12 de noviembre por la jornada 16 de la Premier League 2022-23 a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana) en el Molineux Stadium. El encuentro será transmitido por ESPN en Star Plus. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión de la liga inglesa en La República Deportes.

Arsenal vs. Wolves: ficha del partido

Arsenal vs. Wolves Premier League 2022-23, fecha 16 ¿Cuándo juegan? Sábado 12 de noviembre ¿A qué hora? 2.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Molineux Stadium ¿Canal? ESPN

¿A qué hora ver Arsenal vs. Wolves?

Perú, Colombia, Ecuador: 2.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.

Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil: 4.45 p. m.

¿Qué canal transmite Arsenal vs. Wolves?

El Arsenal vs. Wolves será transmitido por ESPN a través de la plataforma streaming de Star Plus.

¿Cómo ver Arsenal vs. Wolves en Star Plus?

Para que no te pierdas la transmisión del Arsenal vs. Wolves por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Arsenal vs. Wolves: posibles alineaciones

Arsenal : Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Odegaard, Partey, Xhaka, Martinelli, Gabriel Jesus, Saka.

: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Odegaard, Partey, Xhaka, Martinelli, Gabriel Jesus, Saka. Wolves: José Sa, Semedo, Collins, Kilman, Hugo Bueno, Traoré, Neves, Moutinho, Guedes, Hwang, Podence.

¿Dónde juegan Arsenal vs. Wolves?

El Arsenal vs. Wolves se jugará en el Molineux Stadium, estadio donde el conjunto del Wolverhampton disputa los partidos de local de la Premier League.