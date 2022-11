Ash salió campeón e hinchas de Alianza Lima lo comparan con Lavandeira: ¿será una señal?

A pocas horas del encuentro decisivo entre Alianza Lima vs. Melgar por la final de vuelta de la Liga 1 2022, se hizo viral la noticia de que en el anime Pokemón el protagonista, Ash Ketchum, por fin logró consagrarse campeón mundial. Esto luego de 25 largos años. De forma inmediata, los hinchas blanquiazules lo empezaron a comparar con Lavandeira.

¿Cuál es la razón? El mediocampista de Alianza Lima Pablo Lavandeira se colocó la gorra de Ash tras salir campeón del Torneo Apertura. De esa forma, declaró ante la prensa y mencionó que ese momento lo buscó siempre. “No hubiese imaginado nunca esto. Cuándo llegué a principio de año sabía que iba a ser un año duro. No sabía qué me esperaba, sabía que tenía que trabajar duro. Mis compañeros me regalan mi primer título en primera división después de más de 16 años de carrera. Sé que falta un pasito más, pero lo estoy disfrutando muchísimo porque es importante para mí”, indicó para GolPerú.

Por ello, tras conocerse que el personaje animado consiguió lo que tanto quería (ser campeón mundial), la hinchada de la escuadra íntima empezó a indicar que podría ser una señal de cara a la final nacional ante los rojinegros. Uno de los usuarios colocó en su Twitter que “yo elijo creer”.

Comparan a Ash con Lavandeira. Foto: captura de Twitter

Comentarios blanquiazules. Foto: captura de Twitter

Melgar vs. Alianza Lima: fecha, hora y canal