Jugadores del FBC viajan por el título en medio de un ambiente hostil

El FBC Melgar de Arequipa inició su periplo hacia Lima, ciudad capital donde este sábado (8.00 p.m.) definirán el título nacional ante Alianza Lima. Parte del plantel rojinegro fue hostilizado por seguidores íntimos, quienes reclamaban un supuesto favorecimiento al Dominó en el partido de ida. Los blanquiazules estaban azuzados por campañas en redes para atacar al rival.

El reclamo de los blanquiazules comprende una jugada clave del partido de ida: un supuesto foul de Leonel Galeano contra Jairo Concha, que generó el contragolpe del único gol rojinegro. El zaguero argentino está convencido que su quite de balón fue limpio.

“Fue una jugada común del partido. En el momento no me pareció falta. He visto en la repetición y tampoco me pareció falta y el árbitro resolvió bien”, sentenció Galeano. Otros jugadores como Martín Pérez Guedes y el goleador Bernardo Cuesta también descartaron presuntos favorecimientos. “Hay veces se dan errores. Nosotros también lo hemos sufrido y es parte de este juego”, dijo Cuesta.

Sobre la estrategia de juego, Galeano opinó que debe ser lo más parecido al partido de ida, para evitar el control del balón por parte de los aliancistas. “Tenemos que ir pensando que aún no se ganó nada, tenemos que ir a jugar de igual a igual. No tenemos que recostarnos, porque allí sí la vamos a pasar mal”. Incidentes El viaje a Lima se dividió en dos grupos: el comando técnico y luego el plantel de jugadores.

Leonel Galeano y jugadores de FBC Melgar.

El primer pelotón fue el que sufrió la mayor parte de los ataques de hinchas íntimos. En el aeropuerto de Arequipa, el preparador de arqueros Javier Sodero tuvo un conato de bronca con un fanático aliancista, quien previamente le dijo algo. Ya en la sala de embarque, el comando técnico se encontró con varios hinchas blanquiazules quienes retornaban a Lima tras su derrota del miércoles y los recibieron con cánticos de su equipo.

La llegada a Lima fue peor, pues más seguidores íntimos esperaban al comando técnico. No solo hubo insultos, incluso dieron un empujón a Sodero. En breves declaraciones, el preparador de arqueros señaló que el incidente no era con el club Alianza Lima, sino con determinados hinchas. Sobre el ambiente hostil, dijo: “Así no van a ganar”.