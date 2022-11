No hubo falta en jugada de gol de Melgar, señala defensor rojinegro Leonel Galeano

El defensor de FBC Melgar Leonel Galeano no considera que haya cometido falta contra Jairo Concha en el partido que los rojinegros derrotaron por 1 a 0 a Alianza Lima. La jugada polémica generó el contragolpe del gol y, a partir de ello, los hinchas aliancistas argumentan que fueron perjudicados por el arbitraje.

“Fue una jugada común del partido. En el momento no me pareció falta. He visto en la repetición y tampoco me pareció falta y el árbitro resolvió bien”, sentenció Galeano.

Otros jugadores como Martín Pérez Guedes y el goleador Bernardo Cuesta también descartaron presuntos favorecimientos a la tienda Dominó. “A veces se dan errores. Nosotros también lo hemos sufrido y es parte de este juego”, dijo Cuesta.

Cómo encarar el partido

Sobre la estrategia para el partido de vuelta en Matute (sábado 12 a las 8 p. m.), Galeano opinó que debe ser lo más parecida al partido de ida para evitar el control del balón por parte de los aliancistas. “Tenemos que ir pensando que aún no se ganó nada, tenemos que ir a jugar de igual a igual. No tenemos que recostarnos, porque allí sí la vamos a pasar mal”, expresó.

Sobre actos de hostilidad de la hinchada aliancista para intimidar al Dominó, Galeano dijo que el equipo está concentrado para tal presión. “Estamos acostumbrados, es parte del juego. Ya con el correr del tiempo, uno se va acostumbrando, y va a aislarse de la parte mental y enfocarse en lo que realmente importa”.