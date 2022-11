¡Despierta el amor! Lewandowski recogió la Bota de Oro y reveló que ya siente cariño por el Barza

Robert Lewandowski fue galardonado con la Bota de Oro por ser el máximo goleador de la temporada 2021/2022. El delantero polaco anotó 50 goles en 46 partidos en su último año con el Bayern Múnich, es por ello que, en sus primeras palabras, se acordó de sus excompañeros.

“Muchas gracias, estoy muy orgulloso. He trabajado muy duro para lograr este premio y gracias también a mis excompañeros del Bayern”, reconoció durante la rueda de prensa con el diario Marca de España.

Asimismo, Lewandowski manifestó que está contento por sus primeros meses en el Barcelona y señaló que ya siente un cariño especial por el club . “Estoy seguro de que el próximo año será muy bueno. Ahora sé por qué el Barcelona es más que un club y es muy importante”, indicó.

Robert Lewandowski. Foto: Champions League/Twitter

Errores en la Champions

“Cometimos algunos errores en la Champions que no puedes cometer, porque te dejan fuera. No fue fácil. Tenemos que pensar en positivo y mirar adelante. Estamos trabajando todos juntos, tras el Mundial volveremos con más confianza. En los próximos meses se verá, jugaremos mejor. No puedes cambiar nada en una semana o en un mes, hay que ser pacientes”, expresó.

Adaptación blaugrana

“Para mí fue fácil adaptarme por la bienvenida de compañeros y técnicos, pero hay mucho trabajo detrás. Tengo que seguir trabajando porque la temporada es muy larga y cuando volvamos del Mundial serán 6 meses. Es un gran reto para mí y para el club poder estar entre los grandes equipos”, comentó.

¿Podrá superar a Haaland esta temporada?

“Lo mejor para mí es que el equipo gane, más que los premios individuales o marcar goles. Pero intentaré repetir, aunque será difícil”, aseguró.