FBC Melga va por la tercera estrella

Melgar tendrá esta tarde la oportunidad de dar un gran paso hacia la conquista de su tercera estrella en su escudo, su tercer título nacional.

Desde las 3.00 p.m, en el estadio Monumental Arequipa, juega la primera final por el campeonato 2022 ante Alianza Lima. Habrá más de 33 mil personas en el estadio.

Los “rojinegros” llegan a este compromiso con el envión que les significó eliminar a Sporting Cristal con un contundente 4-0 en partidos de ida y vuelta. El entrenador Pablo Lavallén no ha trabajado en cancha en estos días, procurando dar descanso a sus jugadores y permitiendo que haya más enfoque en la motivación psicológica.

El equipo mistiano perdió la clasificación directa a la final tras dos derrotas inesperadas en la Liga 1, la primera ante Atlético Grau en Piura y la segunda ante A. Sullana en Arequipa. En semifinales hubo reacción, volvió el equipo ordenado y eficiente que ganó el Apertura y además fue semifinalista en la Copa Sudamericana.

Para esta tarde el once melgariano tendrá a Cáceda en el arco; Reyna, Galeano, Deneumostier y Ramos en defensa; Arias junto a Orzán en medio campo de marca, y en la ofensiva Pérez Guedes, Bordacahar, Iberico y Cuesta. Once que gana no se cambia, se dice en el argot futbolístico.

El equipo capitalino llega descansado luego de una espectacular remontada en la Liga 1, ganó ocho de nueve partidos y clasificó directamente a la final. El gran cambio se produjo tras la destitución de Carlos Bustos como entrenador y la llegada de Guillermo Salas, que le cambió la cara a su equipo teniendo como figura principal al delantero Hernán Barcos. El actual campeón peruano buscará un resultado favorable sabiendo que el sábado por la noche tendrá revancha en su fortín de Matute. Hoy salen a la cancha los dos mejores equipos que tiene el fútbol peruano. El ganador de dos partidos será el que represente al país en la próxima edición de la Copa Libertadores con el título de campeón.

Demanda total

Cientos de personas pugnaron por adquirir una entrada para ver la primera final entre FBC Melgar y Alianza Lima.

El club vendió por la vía virtual cerca de 26 mil localidades para lastribunas sur, oriente y occidente, ayer por la mañana atendió en el local de la calle Consuelo para despachar 9 mil más para la tribuna norte.

Esto originó que hayan largas colas por las calles aledañas al club. Por la tarde las entradas se agotaron.

Por lo tanto, hoy el Monumental de la Unsa presentará un marco espectacular de hinchas con su camiseta rojinegra, ya que las de Alianza Lima no se podrán ver porque el ingreso de personas con esta divisa no será permitido.

Quevedo en la lista para no renovar

Kevin Quevedo no fue convocado para las semifinales ante Sporting Cristal y tampoco estará en lista para la primera final de hoy ante Alianza Lima.

El delantero firmó hasta el 2022. Su ausencia en el equipo es por decisión técnica del entrenador Pablo Lavallén porque no está lesionado.

Este año jugó 27 partidos en la Liga 1 y 10 en la Copa Sudamericana. Fue suplente en la mayoría de partidos y anotó 4 goles.