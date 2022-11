Manchester United vs. Aston Villa EN VIVO por la Carabao Cup: ¿a qué hora y dónde ver?

Manchester United vs. Aston Villa EN VIVO se enfrentan este jueves 10 de noviembre por la tercera ronda de la Carabao Cup a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Old Trafford. El cotejo será televisado por ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión de la EFL Cup de Inglaterra por internet en La República Deportes.

Manchester United vs. Aston Villa: ficha del partido

Manchester United vs. Aston Villa Carabao Cup, tercera ronda ¿Cuándo juegan? Jueves 10 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Old Trafford ¿Canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora ver Manchester United vs. Aston Villa?

Colombia: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Manchester United vs. Aston Villa?

Manchester United vs. Aston Villa será transmitido por la señal de ESPN y el servicio streaming de Star Plus para toda la región de Sudamérica.

¿Dónde ver Manchester United vs. Aston Villa por internet?

Para ver Manchester United vs. Aston Villa por internet, debes ingresar a la web de La República Deportes, en el que encontrarás el minuto a minuto y la transmisión ONLINE GRATIS de la EFL Cup de Inglaterra.

Manchester United vs. Aston Villa: posibles alineaciones