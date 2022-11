[En Vivo] Liverpool vs. Derby County HOY: hora y canal para el ver el duelo por la Carabao Cup

Mira AQUÍ Liverpool vs. Derby County EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, miércoles 9 de noviembre, por la tercera ronda de la Carabao Cup. El duelo comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el mítico estadio Anfield. El compromiso se podrá ver a través del servicio streaming de Star Plus. Asimismo, otra opción para seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy es en la web de La República Deportes.

Liverpool vs. Derby County: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Derby County ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 9 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Anfield ¿En qué canal? Star Plus

Liverpool vs. Derby County: posibles alineaciones

Liverpool: Kelleher; Ramsay, Gomez, Phillips, Tsimikas; Elliott, Bajcetic, Oxlade-Chamberlain, Carvalho; Firmino, Nunez

Derby Country: Wildsmith; Smith, Forsyth, Cashin, Roberts; Mendez-Laing, Hourihane, Bird, Dobbin; Osula, Collins

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Derby County EN VIVO?

Esta es la guía internacional de horarios para ver el Liverpool vs. Derby County EN VIVO este miércoles 9 de noviembre.

México (centro): 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal transmiten Liverpool vs. Derby County?

Para Latinoamérica, la transmisión del partido Liverpool vs. Derby County irá por la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena deportiva ESPN.

¿Cómo ver Liverpool vs. Derby County ONLINE?

En caso no puedas acceder a Star Plus para ver Liverpool vs. Derby County por internet, también cuentas con la opción de seguir la cobertura gratuita a través de la web de La República Deportes.

¿Dónde sintonizar Star Plus para ver Brasil vs. Túnez?

Si deseas seguir el Liverpool vs. Derby County por Star Plus, ingresa a la página web www.starplus.com con tu cuenta o regístrate completando tus datos para seleccionar el plan que más te convenga.

¿Cuánto cuesta Star Plus para ver Liverpool vs. Derby County?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales.

México

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Qué partidos transmite Star Plus?

Además del Liverpool vs. Derby County por la Carabao Cup, otros torneos que están incluidos en esta plataforma son la Champions League, Europa League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, UEFA Nations League, por mencionar los más importantes.

¿Dónde ver el Liverpool vs. Derby County por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Derby County por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Liverpool vs. Derby County: estadio

El escenario para el compromiso por la Carabao Cup será el mítico estadio Anfield, ubicado en la ciudad portuaria de Liverpool, Inglaterra. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 53.000 espectadores.