[En Vivo] Colo Colo vs. River Plate: ¿cómo ver el duelo amistoso 2022?

Colo Colo vs. River Plate juegan EN VIVO este miércoles 9 de noviembre, desde las 5.30 p. m. (hora peruana), en un amistoso internacional. Este duelo se disputará en el Sausalito y será transmitido por Star Plus. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Colo Colo vs River Plate: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. River Plate ¿Cuándo juegan? Miércoles 9 de noviembre ¿A qué hora juegan? 5.30 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? Star Plus ¿Dónde juegan? Sausalito

Colo Colo vs. River Plate: posibles alineaciones

River Plate: Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Paulo Díaz, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Juan Fernando Quintero, Esequiel Barco, Pablo Solari y Miguel Borja.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Leonardo Gil; Marco Rojas, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero.

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. River Plate?

México: 5.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

Perú: 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

¿Cómo ver Colo Colo vs. River Plate gratis por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Colo Colo vs. River Plate por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Colo Colo vs. River Plate?

El encuentro entre entre Colo Colo vs. River Plate se disputará en el Estadio Sausalito, ubicado en la ciudad de Viña del Mar, Chile.